Elég egy szikra, és Macedónia lángba borul

A majdnem három éve tartó belpolitikai válságot megoldani hivatott előrehozott macedón parlamenti választás ahelyett, hogy megnyugvást hozott volna a nyugat-balkáni országban, rámutatott arra, hogy mekkora ellentétek feszülnek a társadalomban, és nemcsak a bal-, illetve a jobboldal között, hanem a többségi nemzet és a kisebbséghez tartozók között is.

Macedóniában december 11-én tartottak előrehozott voksolást, az új kormánynak pedig már fel kellett volna állni. Gjorge Ivanov jobboldali államfő először a legtöbb szavazatot szerzett Nikola Gruevszkit, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) vezetőjét bízta meg kormányalakítással, ám ő nem járt sikerrel.

Ezután az államfő kijelentette: annak adja a kormányalakítás jogát, aki előbb tudja bizonyítani, hogy megvan a kellő támogatottsága, azaz a 120 parlamenti képviselő közül legalább 61 támogatja. Zoran Zaev, a balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) elnöke 67 támogatói aláírást gyűjtött össze, miután maga mellé állított a négy albán kisebbségi párt közül hármat. Gjorge Ivanov azonban kijelentette: a kisebbségi pártok a támogatásért cserébe olyan követelésekkel álltak elő, amelyek veszélyeztetik Macedónia függetlenségét és egységét, így nem bízza meg kormányalakítással Zaevet.

Az albán képviselők hét követelést fogalmaztak meg Ezek között szerepel, hogy az albán legyen a második hivatalos nyelv az ország egész területén, ne csak az albán többségű részeken, és az albán kisebbség tagjait ugyanolyan mértékben foglalkoztassák az állami intézményekben, mint a macedónokat. Az ország himnuszának, zászlajának és címerének felülvizsgálatát is követelték, hogy azok jobban hangsúlyozzák az ország többnemzetiségű mivoltát, a nemzetiségek egyenjogúságát. Az albán kisebbség a lakosság mintegy harmadát teszi ki. Az albán platformnak nevezett elképzelést a macedóniai albán kisebbségi pártok, valamint Edi Rama albán miniszterelnök és Hashim Thaci koszovói elnök dolgozta ki januárban Tiranában.

A követelések, valamint a szociáldemokraták és az albán kisebbségi pártok együttműködésének hallatán múlt hétfőn tömeges tiltakozások kezdődtek több macedón városban is, amelyek azóta is tartanak. Az Egységes Macedóniáért nevű civil kezdeményezés – amely mögött a feltételezések szerint a jobboldal áll – állandó tüntetéseket jelentett be mindaddig, amíg vissza nem vonják a megegyezést.

Ugyan Macedóniának az utóbbi két évtizedben nem volt igazán békés időszaka, a mostani tiltakozások mértéke csak a 2001-es macedón-albán konfliktushoz hasonlítható, amikor több mint fél éven át fegyveres harcok zajlottak az országban a (szláv többséget képviselő) kormányerők és az albán kisebbség jogainak bővítését követelő felkelők között. Most elég egy szikra ahhoz, hogy az ország ismét lángba boruljon.

A nemzetközi közösség aggódva figyeli a fejleményeket

Az éleződő feszültségre a nemzetközi közösség, így az Európai Unió is felfigyelt. Federica Mogherini, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a múlt héten nyugat-balkáni körútja során Macedóniában tárgyalt a vezető politikai erőkkel, és az államfőt arra kérte, hogy bízza meg kormányalakítással a baloldalt, ám nem járt sikerrel.

A Nyugat mellett pedig a Kelet érdekei is megjelentek a belpolitikai csatározásokban. Nyílt titok, hogy Oroszország Nikola Gruevszkit, valamint Gjorje Ivanovot támogatja, Moszkva például a tavalyi, kormányellenes tüntetések idején is a jobboldal és az államfő mellett állt ki, a tiltakozásokat pedig az amerikaiak felbujtó tevékenységének nevezte. Moszkva érdeke tehát az, hogy a kormány továbbra is ebből a politikai körből kerüljön ki.

A belpolitikai válságot egy lehallgatási botrány váltotta ki, ám a valódi okok mára háttérbe szorultak, most már csupán a két oldal egymásra mutogatása érzékelhető. A belpolitikai válságot egy lehallgatási botrány váltotta ki, ám a valódi okok mára háttérbe szorultak, most már csupán a két oldal egymásra mutogatása érzékelhető. A baloldal szándéka egyértelmű: szeretnék a több mint tíz évig az országot vezető Nikola Gruevszkit az ország vezetésén kívül látni. Zoran Zaev azt is bejelentette, amint kormányt alakít, kivizsgálja a lehallgatási ügyet, és letartóztatja a bűnösöket.

Három éve csak káosz és feszültség

A 2014-es választások után az SDSM választási csalással vádolta meg Nikola Gruevszki akkori miniszterelnököt és a mögötte álló jobboldali koalíciót. Ezt követően Gruevszki államcsínnyel gyanúsította meg Zaevet, aki válaszlépésként közzétette Gruevszkinek és a kormány több magas rangú tisztségviselőjének illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseit, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy a kormányzó VMRO-DPMNE az utóbbi években több választáson is csalt, és törvényellenesen hallgatta le több mint 20 ezer ember telefonját. Amennyiben egy nyomozás után a vádak igaznak bizonyulnak, Gruevszki akár börtönbe is kerülhet.

A VMRO-DPMNE vezetője pedig azon kívül, hogy ragaszkodik hatalmához és a miniszterelnöki székhez – amelytől az uniós közvetítéssel, nemzetközi nyomásra születetett megállapodás egyik pontjaként meg kellett válnia -, mindenképpen szeretné elkerülni, hogy rács mögé kerüljön. Ennek érdekében újbóli előrehozott választásokat követel, hogy bebizonyítsa támogatottságát.

Az újabb voksolást a jobboldal szerint májusban, az önkormányzati választásokkal egy időben lehetne megtartani. Egyelőre azonban az sem biztos, hogy időben megrendezik az önkormányzati voksolást, ugyanis a kiírás határideje március 6-án éjfélkor lejárt, a szkopjei parlamentnek viszont még nincs elnöke, így voltaképpen nincs senki, aki dönthetne a voksolás időpontjáról.

A szkopjei sajtóban találgatások jelentek meg a baloldal és az albán kisebbségi pártok úgynevezett B tervéről is, amely szerint nem várnak tovább arra, hogy a köztársasági elnök bárkit is felkérjen a kormányalakításra, hanem támogatottságuk tudatában megbízatás nélkül is kormányt alakítanak.

