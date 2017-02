Májusban végleg átpártolhat Putyinhoz a Fülöp-szigetek

Nikolai Patrushev, az orosz Biztonsági Tanács titkára és Vlagyimir Putyin biztonsági tanácsadója felajánlotta a fülöp-szigeteki védelmi erőknek, hogy csatlakozzanak az általuk működtetett hírszerzői adatbázishoz és az elnököt, Rodrigo Dutertét védő speciális erőket is kiképeznék.

A fülöp-szigeteki védelmi miniszter, Delfin Lorenzana elmondta, Oroszország meghívta őket egy megosztásos adatbázisba, mely segítséget nyújt a nemzetközi bűnüldözésben és a terrorizmus elleni harcban, például az iszlamista militánsok és pénzügyi tranzakcióik nyomon követésében.

Patrushev fülöp-szigeteki útja újabb jele annak, hogy Oroszország szívesen hasznot húzna a Rodrigo Duterte által elindított külpolitikai irányváltásból. A Fülöp-szigetek évtizedekig amerikai gyarmat volt és függetlenségük elismerése után is rengeteg amerikai maradt az országban, sőt, jelenleg is érvényes védelmi megállapodást kötöttek az USA-val.

Duterte haragja az Egyesült Államok iránt azóta erősödött fel, mióta a Barack Obama aggályait fejezte ki a kábítószer ellen hirdetett háborújával kapcsolatban, melyben már több ezer ember vesztette életét. Azóta Duterte külpolitikai érdeklődése inkább Oroszország és Kína felé fordult.

Lorenzana elmondása szerint szívesen aláírnának egy védelmi együttműködést Oroszországgal, illetve egyeztettek kábítószer-ellenes közös gyakorlatokról is a parti őrséggel és a rendőrséggel. Az oroszok katonai eszközök eladására is tettek már javaslatot múlt héten – gépfegyverek, drónok, helikopterek és tengeralattjárók is szerepeltek az ajánlati csomagban.

Duterte elnök májusban látogat Moszkvába, ekkor dőlhet el, hogy végleg szövetségest vált-e az ország.

Forrás: Reuters / Kitekintő