A Goldman és a JP Morgan is tartanak Trump intézkedéseitől

Két héttel Donald Trump amerikai elnök beiktatása után borúlátóbban ítélik meg az amerikai gazdaság kilátásait a Goldman Sachs közgazdászai. Immár valószínűbbnek tartják, hogy idén nem, legfeljebb jövőre jöhetnek a választási kampányban megígért fiskális élénkítő intézkedések – derült ki egy hétfőn ismertetett elemzésből.

Alec Philips, a New York-i székhelyű vezető globális befektetési bank február 3-i keltezésű feljegyzésében emlékeztetett: az elnökválasztást követően kedvezően változott a befektetői hangulat, ami azt sugallta, hogy az adócsökkentéseknek és a szabályozások enyhítésének nagyobb a valószínűsége, mint a kereskedelem és bevándorlás jelentős szigorításának.

Az idei év első hónapjának végén azonban a kockázatok mérlege “némiképp kevésbé pozitív”, ugyanis a kereskedelmi és a bevándorlási korlátozások negatív hatásai kiolthatják Donald Trump gazdasági növekedést segítő tervének pozitívumait.

Alec Philips három fő okot jelölt meg arra, hogy indokolt az óvatosabb hangnem:

A hivatalosan “megfizethető egészségügyi ellátásról szóló törvénynek” (Affordable Care Act) hívott, de a köznyelvben csak Obamacare-nek nevezett egészségügyi reform visszavonásában tapasztalt nehézségek nyomán nehezen hihető, hogy a republikánus párti kongresszusi tagok gyors döntésre jutnak az adóreformról vagy az infrastrukturális beruházásokról. Ez erősíti azt a véleményünket, hogy egy jelentős költségvetési élénkítés, ha egyáltalán megvalósul, akkor is túlnyomórészt egy 2018-as történet lesz” – hangoztatta. Az adóreformot illetően is hasonló a cég véleménye, várhatóan eltart majd egy ideig a bevezetése és a mértéke is elmaradhat a korábbi ígéretektől.

Óvatosságra int az is, hogy miközben az elnökválasztás után bizonyos kérdésekben lehetségesnek tűnt a kétpárti együttműködés, mostanra soha nem látott mértékben polarizálódott a politikai környezet, ami azt sugallja, hogy nehéznek bizonyulhat a kétpárti támogatást igénylő kérdések megoldása.

A harmadik ok pedig az, hogy reális esély van piaci zavarok kialakulására. Trump elnök valószínűleg nem tágít a kereskedelmet és bevándorlást érintő kampányígéreteitől, amelyek közül némelyik megzavarhatja a pénzpiacokat és a reálgazdaságot.

A JP Morgan dollárgyengülésre figyelmeztet Eközben a JP Morgan egy jegyzetében arra figyelmeztetett, hogy a japán jen és a svájci frank ellenében már dollárgyengülésre számítanak, azaz hosszabb távon is visszafordulhat a Trump győzelme óta kialakult dollárerősödési tendencia. A Trump-rali nyereségének közel felét már elveszítette a dollár, sőt, 30 éve a leggyengébb januárját zárta az amerikai deviza annak hatására hogy a Trump-adminisztráció erőteljes dollárgyengítő kommunikációt folytatott Japánnal, Kínával és Európával szemben is. A két évtizede uralkodó erős dollár politikája tehát Trump elnöksége alatt véget érhet, bár a FED még okozhat meglepetéseket idén és jövőre is.

Forrás: MTI / Reuters / Marketwatch