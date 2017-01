A Ford megértette Donald Trump üzenetét

A Ford 700 millió dolláros beruházással bővíti az amerikai Michigan államban működő Flat Rock összeszerelő üzemet a következő négy évben, 700 új munkahelyet teremtve. A beruházást abból az 1,6 milliárd dolláros összegből finanszírozza, amit korábban egy új mexikói üzem felépítésére szánt.

Az eredeti tervek szerint az új mexikói üzemben gyártották volna a Ford Focus modelleket, de a közlemény szerint végül a már meglévő, szintén Mexikóban található, hermosilloi üzemben folyik majd az új generációs Focusok gyártása. Ezzel lehetővé válik, hogy a Focus jelenlegi gyártási helyszínén, a Michigan állambeli Flat Rock összeszerelő üzemben kapacitást szabadítsanak fel két új modell gyártásához, megőrizve 3500 amerikai munkahelyet.

A Flat Rock összeszerelő üzemben a Ford Mustang és a Lincoln Continental modellek mellett elektromos és önvezető autók is készülnek majd, amihez 700 új munkahelyet hoznak létre – jelentették be.

Mitől gondolta meg magát a Ford? A jelentősnek mondható változtatáshoz valószínűleg két ok vezethetett: – az egyik, hogy Donald Trump 35%-os büntetőadót helyezett kilátásba azon amerikai cégek számára, akik más országokba helyezik át termékeik gyártását, majd a végterméket az Egyesült Államokban értékesítik – a másik, hogy az USA-ban a Focus modellek iránti kereslet várakozáson alul alakult, a 2016 január – október közötti időszakban 17,1%-kal estek vissza az eladások, annak eredményeképpen, hogy az olcsó üzemanyagárak miatt inkább a benzinfalókat keresik a vevők, így nem biztos, hogy a tervezett mexikói üzem megfelelő kihasználtság mellett tudott volna működni

A bejelentés szerint a következő öt évben 13 új elektromos hajtású modellt vezetnek be, ezekből hetet mutattak be kedden. A Ford 2020-ig 4,5 milliárd dollárt ruház be az elektromos hajtású autókba, takarékosabb, sokoldalúbb és erősebb modellekkel egészítve ki globális termékkínálatát.

“Kínálatunk bővítése és beruházásaink világosan jelzik azt a nézetünket, hogy 15 éven belül az elektromos autók globális kínálata túlnő majd a belsőégésű motorral hajtott modellekén” – idézi a közlemény Mark Fieldst, a Ford elnök-vezérigazgatóját.

A közlemény szerint a Ford értékesíti a legtöbb plug-in hybrid járművet az amerikai piacon, és a második legeredményesebb gyártó az Egyesült Államokban forgalmazott elektromos hajtású autók toplistáján.

A cég már több autógyárral is szándéknyilatkozatot írt alá egy ultragyors töltőhálózat kiépítéséről, már tesztelik a vezeték nélküli töltés technológiáját. A parkolóhelyek alá beépített berendezéseknek köszönhetően sosem fordulhatna elő, hogy az autósok megfeledkeznek járművük feltöltéséről.

Forrás: Bigcharts / MTI