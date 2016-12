Trump keményen beszólt az ENSZ-nek

Néhány nappal azután, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az Egyesült Államok tartózkodásával elfogadott egy határozatot, amely elítéli az izraeli telepbővítéseket Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, Donald Trump megválasztott amerikai elnök Twitter-profilján lenéző megjegyzést tett a világszervezetre, azt írta: az ENSZ nem több mint egy klub, amelyben a tagok jól szórakoznak.

Az ENSZ-nek “óriási lehetőségei lennének, de mostanra olyan lett, mint egy klub, amelyben a tagok összejönnek, beszélgetnek és jól szórakoznak. Szomorú!” – fogalmazott hétfői bejegyzésében Donald Trump. Hivatalba lépésének napjára utalva Trump pénteken figyelmeztetett: “Ami az ENSZ-t illeti, január 20. után másképp lesznek a dolgok.”

Barack Obama amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök viszonya mindig feszült volt, de azáltal, hogy most az amerikai ENSZ-nagykövet tartózkodott a BT-beli pénteki szavazáson – nem pedig megvétózta a határozatot, mint korábban sokszor – Netanjahu szemében Obama az eddigi legbarátságtalanabb lépést tette. A szavazás előtt Trump követelte, hogy Washington ezúttal is vétózza meg az izraeli telepbővítéseket elítélő határozattervezetet. Kapcsolódó cikkünk: Netanjahu elítéli az ENSZ-határozatot, Trumptól vár segítséget

Az, hogy Trump bírálta az ENSZ-t, nem egyedi. Miközben a világszervezet felbecsülhetetlen értékű humanitárius és békefenntartó műveleteket végez szerte a világon, bürokratikussága miatt gyakran bírálják. Míg bizonyos nyugati kormányok azzal vádolják, hogy nem hatékony és erélytelen, a fejlődő országok azt mondják: a gazdag országoknak sokkal nagyobb befolyása van rá, mint a szegényebbeknek.

Trump és Obama viszonya sem felhőtlen

A hivataláról január 20-án leköszönő Barack Obama amerikai elnök azt állította egy hétfőn sugárzott interjújában, hogy legyőzte volna Donald Trump megválasztott elnököt, ha a törvény szerint indulhatott volna egy harmadik mandátumért, és a Demokrata Párt részéről ő lett volna az idén az elnökjelölt. Trump azonnal reagált a Twitteren, és azt írta, Obama semmiképpen nem tudta volna legyőzni őt.

Obama azt mondta David Axelrodnak, a CNN egyik politikai hírmagyarázójának, aki 2008-as és 2012-es kampányában is vezető szerepet töltött be, hogy baloldali politikája még most, 2016-ban is nyertes lett volna. “A többség még mindig hisz abban az egységes Amerikában, amely toleráns, sokszínű, nyitott, tele van energiával és dinamizmussal. A probléma az, hogy ez nem mindig érvényesül a politikában” – mondta.

Trump szerint azért képtelenség, hogy Obama győzött volna, mert elnöksége alatt az amerikai cégek rengeteg állást helyeztek ki külföldre, nem volt sikeres az Egyesült Államok küzdelme az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen, és mert szerinte kudarcba fulladt Obama egészségügyi reformja.

Forrás: MTI/ Reuters