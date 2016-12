Trump önmagának mond ellent, mióta megválasztották

Donald Trump megválasztott amerikai elnök az elnökválasztási kampányban tisztességtelennek, korruptnak és gyengének minősítette demokrata ellenfelét, Hillary Clintont. A választás megnyerése óta azonban az AP amerikai hírügynökség szerint Trump a Wall Street vezetőinek a kormányzatba emelésével vagy éppen a sajtó elkerülésével több esetben is azt teszi, amivel Clintont támadta. Az amerikai hírügynökség szembeállította Donald Trumpnak a választási kampány során tett néhány nyilatkozatát a november 9-i választási győzelme utáni tettével.

A Wall Streetről és a nagy bankokról

“Ismerem az embereket a Goldman Sachs-nál” – mondta Trump februárban a Wall Street egyik leghíresebb bankjáról, amikor a republikánus előválasztási küzdelemben riválisát, Ted Cruz texasi szenátort támadta. “Teljesen irányításuk alatt tartják őt (Cruzt). Éppen úgy, ahogy teljes irányításuk alatt áll Hillary Clinton” – jelentette ki.

Elnökké választása óta Trump a Wall Street egyik bankárját, Gary Cohnt, a Goldman Sachs egyik igazgatóját választotta gazdasági tanácsadó testülete vezetőjéül. Steve Mnuchint, aki 17 éven át dolgozott a banknál, a pénzügyminiszteri posztra jelölte, kereskedelmi miniszternek pedig Wilbur Ross amerikai befektetési bankárt választotta.

A nagy támogatókról

Májusban Trump azért bírálta Clintont, mert szerinte hatalmas összegeket kapott kampányára Wall Street-i támogatóitól. “És teljesen a Wall Streetnek és azoknak az embereknek az irányítása alatt áll, akik milliókat adtak neki” – mondta a demokrata elnökjelölt kampányának adományaival kapcsolatban.

A megválasztott amerikai elnök kormányzati posztot ajánlott fel a legtöbbet adományozó hat támogatójának, erre az AP szerint rég nem volt példa. Egyikük, Linda McMahon, az elsősorban pankrációval foglalkozó World Wrestling Entertainment (WEE) korábbi vezérigazgatója adta a legtöbbet a Trumpot támogató egyik politikai szuper-akcióbizottságának, mintegy 7,5 millió dollárt (2,2 milliárd forintot). A megválasztott elnök az üzletasszonyt jelölte a kisvállalkozásokért felelős hivatal élére.

A sajtótájékoztatókról

Donald Trump augusztusban kijelentette: Clinton azért nem tart sajtótájékoztatókat, “mert annyira becstelen, nem akarja, hogy az emberek kérdésekkel bombázzák”.

A megválasztott amerikai elnök legutóbb júliusban tartott sajtótájékoztatót. Akkor úgy fogalmazott, hogy nem élvezi, de megtartja a sajtókonferenciákat. Trump az íratlan szabályokat megszegve, nem sokkal a Fehér Házba választása után sem állt ki újságírók kérdései elé. Ehelyett egy kevesebb mint háromperces YouTube-videót tett közzé. Később pedig hirtelen lemondta a korábban meghirdetett, megválasztott elnökként első ízben tartandó sajtótájékoztatóját. Ezt a szinte védjegyévé vált módon, Twitter-üzenetekben indokolta azzal, hogy túlságosan elfoglalt, és a közeljövőben nem lesz ideje az elnökségének előkészületeivel kapcsolatos kérdések megvitatására.

A hivatali visszaélésekről és az összeférhetetlenségről

Egy augusztusi kampánygyűlésen Trump demokrata ellenfele és családja alapítványát, a Clinton Alapítványt támadta. “Teljesen világossá vált, hogy a Clintonok létrehoztak egy vállalatot, hogy profitálni tudjanak a közhivatalból.” Utalt arra is, hogy a Clinton család visszaélt Hillary külügyminiszterségével, hogy hatalmas összegű pénzekhez jussanak. (A választási kampány során az FBI is vizsgálta, hogy a Clinton Alapítvány mesés összegeket kapott külföldi donoroktól a politikusnő külügyminiszterségének ideje alatt.)

Donald Trump többször is megígérte a kampányban, hogy elhatárolódik vállalkozásaitól és üzleti érdekeitől. Ugyanakkor vállalatait két fia, ifjabb Donald és Eric Trump fogja vezetni, lánya és veje, Ivanka Trump és Jared Kushner pedig több olyan külföldi ország vezetőjével tartott találkozón is részt vett, ahol a Trump-családnak üzleti érdekeltsége van. Abe Sindzó japán kormányfőnek a New York-i Trump Towerben tett látogatásán is jelen volt Ivanka.

Mindemellett a megválasztott elnök a minap bejelentette, hogy felszámolja a saját magáról elnevezett jótékonysági szervezetét, a Donald J. Trump Foundationt. Ezt azzal indokolta, hogy az elnöksége idején még az összeférhetetlenség látszatát is el akarja kerülni.

A Clinton elleni eljárásról

Donald Trump többször is fogadkozott, hogy eljárást indít “a tisztességtelen Hillary” ellen. “Ha én nyerek, utasítani fogom a főügyészemet, hogy egy különleges ügyész vizsgálja ki a helyzetedet, mert sosem volt még ennyi hazugság, ennyi megtévesztés” – mondta, utalva a demokrata jelölt állítólagos “piszkos ügyeire”.

A választás megnyerése után azonban Trump közölte, hogy nem áll szándékában kivizsgáltatni az úgynevezett Clinton-emaileket vagy a Clinton Alapítvány ügyeit. Azt mondta : “Nem akarom bántani őket (a Clintonokat). Ők jó emberek”.

Forrás: MTI