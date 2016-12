Le Pen Nemzeti Frontja feladta az orosz finanszírozást

Miután az amerikai hírszerzés megszellőztette, hogy a Nemzeti Front 30 millió dolláros orosz kölcsönnel készül a közelgő francia elnökválasztásra, a pártelnök Marine Le Pen visszakozott és új finanszírozót keres kampányához.

Marine Le Pen 2014 novemberében elismerte, hogy pártja 9 millió eurós kölcsönt vett fel egy orosz hátterű banktól, az Első Cseh-Orosz Banktól (First Czech Russian Bank) a 2015-ös regionális választások finanszírozásához. Szintén 2014-ben Le Pen politikai alapja további 2 millió dolláros kölcsönt kapott egy ciprusi székhelyű, orosz irányítású alaptól, a Cotelectől is.

A 2017-es francia elnökválasztásra is hasonló forrásokkal készült volna a párt, azonban úgy tűnik, most mégis új hitelezőt kell találnia a Nemzeti Frontnak. A hivatalos indoklás szerint az ok az, hogy az Orosz Központi Bank idén júliusban visszavonta az FCRB működési engedélyét, mivel azonban a Nemzeti Front nyíltan oroszbarát, politikai elemzők szerint probléma nélkül szerezhetne forrást más orosz pénzintézettől is.

A döntés oka inkább az lehet, hogy az orosz kölcsönből finanszírozott kampány előnyei kisebbek lennének, mint az okozott kár, a francia média ugyanis szétszedné ezért Le Pent, akinek várhatóan egy igen magas támogatottságú jobboldali jelölttel, Francois Fillonnal kell majd megmérkőznie, így nem hagyhat túl sok támadási felületet.

A francia elnökválasztásra két fordulóban, 2017. április 23-án és május 7-én kerül sor.

Forrás: Blomberg / Kitekintő